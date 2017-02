Lidhjes 5-vjeçare të Lady Gaga me Taylor Kinney i erdhi fundi.

Pas anullimit të fejesës ato shprehën se mund të rikthehen sërish bashkë por mesa duket është zyrtarizuar ndarja e tyre.

Gaga i ka kthyer aktorit 35-vjeçar unazën e fejesës me diamand në formë zemre, që ky i fundit i kishte dhuruar.

Sipas “In Touch ëeekly”, ylli i muzikës pop e kishte mbajtur unazën me shpresën për t’u ribashkuar me ishin e saj, por sërish ishte ajo vetë që ka vendosur të ecë përpara.Gaga ka filluar publikisht një lidhje të re me Christian Carino, por më parë vendosi që të zhdukte çdo gjurmë të romancës së shkuar.