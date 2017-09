Do të nisë sot një axhendë e ngjeshur për deputetët e PS, ku përveçse seancën plenare ata do te jenë edhe në një takim tjetër po kaq të rëndësishëm.

Kështu, para pak fillimit të seancës, grupi Parlamentar i PS-së do të mblidhet në selinë rozë, për të vendosur kështu edhe emrat e kryetarëve të komisioneve. Mes këtyre vendi mmeve pritet të merret edhe për nënkryetarin socialist të Kuvendit. Ndersa sot ne oren 11:00 eshte parashikuar nje tjeter seance plenare, kjo e arritur me konsensus edhe nga kreret e grupeve parlamentare.