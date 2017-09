Grupi i ri Parlamentar i Partisë Demokratike zgjodhi ditën e sotme Edmond Spahon, si kryetar grupi. Zgjedhja është bërë gjatë mbledhjes së orës 18:00 në Selinë e PD-së.

Spaho zëvendëson kështu Edi Palokën, që ishte kryetar i grupit parlametar në legjislaturën e shkuar. Edmond Spaho ka qenë nënkryetar i Kuvendit në legjislaturën e mëparshme. Burime nga PD-ja bëjnë me dije se nënkryetar i grupit do të jetë Edi Paloka. Zëdhënësja e grupit të ri parlamentar të PD-së do të jetë Grida Duma.