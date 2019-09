Mbledhja e sotme e Komisionit të Ekonomisë, ku u diskutua dhe u votua në shumicë për rrëzimin e 4 prej dekreteve të kthyera në Kuvend nga presidenti i Republikës, Ilir Meta, u shoqërua me debate mes përfaqësuesve të opozitës parlamentare dhe të mazhorancës.

Kreu i këtij komisioni, ish-ministri i Financave Arben Ahmetaj, ndërpreu mbledhjen që në nisje, pasi deputeti i opozitës Alban Zeneli, hyri në sallë, dhe pas replikave mes tyre, ka refuzuar të ulet për të asistuar në diskutimin e tryezës.

Në këto rrethana, Ahmetaj gjykoi se duhej ndërprerë mbledhja deri në normalizimin e situatës.

Gjatë mbledhjes, Komisioni i Ekonomisë ka rrëzuar 4 dekretit e Metës, për privatizimet, për konçesionet, për Partneritetin Publik Privat, për dhënien me koncesionin të rrugës Orikum-Dukat dhe për konçesionin e rrugës Milot-Balldren, për të cilat Presidenti ka dhënë argumente për kosto të fryra dhe cënim interesash.

Pjesë nga debati:

Ahmetaj: Më fal, juve jeni anëtar i këtij komisioni?

Zeneli: Jo qytetar i thjeshtë, marr pjesë

Ahmetaj: Alban, ose ulu ose si qytetar .. ose në këmbë nuk flitet. Ulu, merr pjesë në komision është kënaqësi, bë pyetje. Atë e di unë, të lutem Alban po deshe ulu, vazhdo bë pyetje ngrë cështje.

Zeneli: Herë tjetër mos më thuaj mua kush je ti. S’do pyes ty unë ça do them. mos fol me mua kush je ti kush jam unë.

Ahmetaj: Z.Deputet.. ulu në tryezë edhe ngri cështje sa të duash.

Zeneli: aaa ashtu po. Po nuk do të pyes ty, do ulem apo s’do ulem

Ahmetaj: Unë e mbyll komisionin deri kur të vendoset rregulli

Zeneli: Mos more…