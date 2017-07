Lulzim Basha dhe Eduart Selami, dy kandidatët për kryetar të PD-së në zgjedhjet e 22 korrikut, për herë të tretë mes tyre janë përballur drejtpërdrejtë në Shkodër. Përballja ka qenë me dyer të mbyllura dhe mes dy kandidatëve ka pasur edhe një debat. Selami e ka akuzuar kundërshtarin e tij se i ka përjashtuar njerëzit që e kanë kundërshtuar atë, dhe se nuk ka respektuar statutin. Ndërsa Lulzim Basha tha se gara mes tij dhe Selamit është e pabarabartë sepse ai ka katër vite që lufton për PD-në, ndërsa u shpreh se ka të tjerë që kanë luftuar 4 vjet për 22 korrikun. Ai tha gjithashtu se nuk është e vërtetë se ka thënë se me qeverinë teknike nuk do kontestoj zgjedhjet.

Debati mes Bashës dhe Selamit:

Selami: Basha është kopje e hijes vet të autoritarizmit që e kemi vuajtur në këto 27 vite. Basha ka shkelur statutin. S’ka asnjë të drejtë të vendosë Basha se kush i vlen dhe kush jo PD-së. Ky është gabimi që bëri Basha. Për Topallin duhej te vendosnit ju anëtarët nëse do të ishte apo jo në liste. Për Bashën kush del kundër ky është tradhtar i futur nga Edi Rama, kjo është gabim. Nëse duam të ecim me botën e përparuar duhet të pranojmë këtë lloj standardi, që diversiteti është vlere dhe jo autoritarizmi, dhe Basha e ka provuar këtë duke humbur 2 here. Kjo është me rezultate dhe jo fantazira.

Basha: Nuk jam dakord me analizën e Selamit por kam bindjen….

Selami: Ti u ngrive, çfarë do me.

Basha: Jo jo mos dëgjo Andi Bushatin. Edhe ti edhe ai e keni inat PD-në por t’i për arsye të tjera.

Nuk bie dakord me parashtrimin. U akuzova për kopje të zbehtë autoritare dhe me siguri e ke fjalën për Sali Berishën. Nuk kam asnjë tipar me Sali Berishën sepse nuk ka asnjë njeri tjetër kocin e Sali Berishës. Akuzat s’mund ti pranoj sepse po te ishit me mua do kishit sakrifikuar dhe pas zgjedhjeve do kishit thënë që është radha jonë dhe do kisha ikur. Skam hequr kënd sepse të jesh demokrat s’do thotë të jesh deputet.

Selami: Kjo eshte sipërfaqësore.

Basha: Kjo është thelbi.

Selami: Para 4 vitesh na the të njëjtat gjëra. Pse duhet të besojmë ty sepse edhe para 4 vitesh na the një anëtar një votë, dhe kur kundërshtuam na hoqe nga Këshilli Kombëtar dhe nga listat. Si mund t’i besojmë edhe njerëzve tuaj kur këta i ke zgjedhur ti.

Basha: Pse nuk u be një anëtar një vote? Nuk u be sepse kaloi përmes një procesi konsultimi në tërësi, dhe ky konsultim u ngrit kundër një anëtar një vote për interesa parimore të PD-së. Ky ishte parimor apo interes i elitës se PD-së?Këtë s’mund ta them tani.

Basha: Ndryshimi një anëtar një votë në mbledhjen e parë të Kuvendit Kombëtar.

Selami: Këtë e premtove ne 2013. Nuk pyete askënd dhe hoqe 20 kryetar degësh të zgjedhur me një anëtar një vote. Dhe çfarë më thoni tani mua? Keni thyer premtimet e shqiptarëve, s’keni mbajtur premtimet në PD dhe keni humbur, kështu që duhet të largoheni.

Selami: Ke thënë që kemi 105 mijë anëtar por nuk e dimë ku i kemi.

Hajde ta bëjmë antarsinë si duhet.

Basha: Zgjedhjet u bënë nga parat e drogës në 2013 dhe tani.

Selami: Ky është dorëzim.

Basha: Jo jo nuk është e vërtetë. Unë e kam treguar modelin tim dhe për hir të problemeve të brendshme s’mund të themi që kishte zgjedhje te lira dhe të ndershme.

Kjo është një thikë për demokracinë siç e ia kemi vënë thikën demokracisë gjithë këto vite.

Basha: Nuk ia dorëzojmë Shqipërine xhuxh maxhuxhave te krimit. Tytës së pistoletës shteti duhet t’i përgjigjet me dy tyta automatiku se s’ka rruge tjetër. Nëse se bën policia do ta bëjmë ne. Po gara është e pabarabartë brenda nesh sepse kam katër vite që luftoj për Shqipërinë. Ashtu siç janë ata të tjerët që luftuan 4 vite për 22 korrikun dhe jo për Shqipërinë dhe kjo është ironike dhe nuk e lejojmë.

Selami: Duhet të fusim kulturën bashkëkohore të rezultateve ne sy. Nëse humbjen e quan fitore apo nëse vazhdon dhe justifikohesh s’kemi gjë në vije. Unë këtu do jem. 15 vjet më kërkuat hajde këtu tani qe erdha me thoni pse erdhe. Ju festoni humbjen ndërsa problemi im është fitorja. Gara është reale dhe do jetë më mirë po më votuat mua.

Basha: Komunizmin e shembëm dhe po e ekzagjeroj, bllokmen që udhëheqin PD-në nuk mund të ketë më edhe pse s’dua të merrem me emra të përveçëm. Të gjithë e kanë pasur mundësinë të vijnë këtu në Shkodër dhe të marrin vota dhe mund ti kërkojnë edhe atyre përgjegjësi edhe pse e kam marre përgjegjësinë.

Anëtar pyetje: Mos kandidimi i Topallit solli humbje të madhe në Shkodër dhe çfarë solli qeveria teknike?

Basha: Nuk kam ndërmend të merrem me emra të përveçëm dhe ka gjera që janë zhvilluar në rrafsh publik. Çdo vendim që e kam marrë e kam marrë për interesin publik dhe te PD-së dhe jo për interesin personal. Për Helidon Bushatin lëvizja është bërë për përfaqësimin e Vaut të Dejës dhe asgjë tjetër. Nuk është e vërtetë se kam thënë se me qeverinë teknike nuk do kontestoj zgjedhjet. Skisha iluzione se 7 persona do frenonin makinerinë e krimit.