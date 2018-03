Fatmir Xhafaj i përgjigjet akuzave të opozitës, se deklarata e tij për kapjen e 613 kg drogë është kontradiktore me atë të Edi Ramës, duke mbajtur të njëjtin qëndrim si kryeministri.

Kapja e sasisë së madhe të kokainës ishte vetëm falë punës së autoriteteve shqiptare. Xhafaj shkruan në Tëitter se i vetmi bashkëpunim me agjencitë e huaja është kërkesa e informaciot dhe bashkëpunimi për hetime të mëtejshme.

“Sa për spekulimin për “përplasjen” mes deklaratës time dhe asaj të KM për bashkëpunimin me partnerët, sqaroj se: identifikimi i kokainës dhe personave të lidhur me të, ishte falë Policisë së Shtetit dhe Hetimit Doganor. Pas sekuestrimit të drogës sot, Policia i ka kërkuar agjencive të huaja informacion dhe bashkëpunim për hetime të mëtejshme. Ky është bashkëpunimi me ta.”- shkruan Xhafaj.

Kujtojmë se më parë Lulzim Basha ironizoi kryeministrin dhe ministrin e brendshëm, të cilët kanë thënë gjëra të ndryshme për operacionin. Rama është shprehur se droga ishte kapur vetëm nga bashkëpunimi i autoriteteve shqiptare, ndërsa Xhafaj është shprehur se është bërë në bashkëpunim me informacionet e agjensive të huaja.

“Kokaina fut në sherr klanet e drogës në qeveri.

Edi Rama dhe Fatmir Xhafaj janë aq të pabesueshëm saqë i pari i bandës thotë se operacioni për kokainën ishte rezultat vetëm i agjencive shqiptare, ndërsa i dyti thotë se kapja u krye në bashkëpunim me agjencitë e huaja.

Cilin nga klanet e drogës duhet të besojmë? Atë të Edi Ramës, pra klanin e kokainës së Xibrakës, apo klanin e Bolonjës së Agron Xhafajt i cili ka përvojë më të gjatë me trafikun e drogës nga Amerika Latine, për të cilin është dënuar në Itali.” – shkruante Basha.