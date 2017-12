Leoren Tarko, 19-vjeçari nga fshati Gjokaj i Vorës ngriti zërin përballë Ministrit të Brendshëm, i tronditur nga përmbytja e shtëpisë së tij. Në moment, ministri e përqafoi duke kapur titujt e mediave, por dy ditë më pas Fatmir Xhafaj nuk i ka dhënë përgjigje kërkesës së të riut. Në një intervistë për Report Tv, Leoreni kërkon një leje për të ngritur katin e dytë të shtëpisë, që siç thotë ai “përmbytet çdo vit”.

“Atëherë i thashë që ngjarja është ripërsëritur dhe që ministri të më ndihmojë pas gjithë kësaj emergjencë që është në të gjithë vendin më premtoi se do të më ndihmojë. Kam komunikuar me ministrin dhe ka sjellë një grup zyrtarësh për të parë dëmet në shtëpi dhe pritet reagimi i tyre”, shprehet Leoreni.

Në 10 vite shtëpia e familjes Tarko është përmbytur 7 herë. “Dëmet këtë herë kanë qenë të shumta ndryshe nga vitet e tjera, sivjet i ka rrafshuar të gjitha. Vit për vit ne ndërrojmë mobiliet, diçka të vjetër dhe çdo vit dikush nga ka ndihmuar, por këtë vit nuk kemi ku të mbështetemi”, thotë 19-vjeçari.

Familja Tarko u zhvendos nga Gramshi para 10 vitesh duke përdorur kursimet e mbledhura ndër vite. Po që nga ajo kohë shtëpia e tyre është nën mëshirën e reshjeve që nuk kursejnë asgjë. Përmes Report TV ata apelojnë për t’i ndihmuar. “Apeli im kryesor është që të më lënë të ndërtoj diçka sipër në kat të dytë, ndërsa nga të tjerët nëse munden të më ndihmojnë me çfarë të munden”, shprehet i prekur Leoreni.