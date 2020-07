Në një deklaratë për mediat pas votimit të ndyshimeve kushtetuese, Lulzim Basha u shpreh se sot Kuvendi tregoi se është një çirak i intersave politike të Edi Ramës.

“Sot Kuvendi gjysmak tregoi se është një cirak i intersave politikë të Edi Ramës. Qytetarëve nuk po u jepen lista të hapura, ato hapen veten nga fundi, sepse Rama refuzoi propozimin tonë. Sot Kuvendi shkeli më këmbë ligjet e kushtetutën. Shkelën konsensusin. Kurrë më parë kushtetuta nuk është ndryshuar në mënyrë të njëanshme e pakonsensus. Rregullat kanë qenë produkt konsensual. Kurrë më parë një kryeministër nuk ka vënë interesin e tij mbi ato të shqiptarëve. Rama kërkon të marrë peng Shqipërinë për të shpëtuar të ardhmen e tij.” – u shpreh Basha. Deklaratat Basha i bëri në përfundim të takimit me aleatët i cili u zhvillua për rreth një orë në selinë e PD.

Deklarata:

Sot, Kuvendi gjysmak i Shqipërisë tregoi sërish, se nuk udhëhiqet nga interesat e qytetarëve, por është vetëm një çirak i interesave politikë të Edi Ramës. Interesi i qytetarëve sot u shkel me këmbë nga kryeministri në ikje dhe vartësit e tij.

Qytetarëve nuk po u jepen lista të hapura. Listat janë të hapura vetëm nga fundi i tyre, sepse Edi Rama refuzoi propozimin tonë për të hapur listat 100% dhe për të mos prekur koalicionet.

Sot në kuvendin gjysmak, Edi Rama dhe vartësit e tij shkelën me këmbë ligjet, shkelën Kushtetutën. Ata shkelën me këmbë historinë tonë. Ata shkelën me këmbë konsensusin, të cilin u detyruan ta firmosin.

Kurrë më parë në historinë tonë 30 vjeçare të pluralizmit, Kushtetuta nuk është ndryshuar në mënyrë të njëanshme dhe pa konsensusin e opozitës.

Kurrë më parë në këto 30 vjet, rregullat për procesin zgjedhor nuk janë vendosur vetëm nga partia në pushtet. Ato kanë qenë një produkt konsensual, pavarësisht situatave të rënda politike që kemi kaluar në 3 dekada.

Kurrë më parë në 30 vjet, një kryeministër nuk ka vënë në mënyrë kaq brutale, interesin e vet personal, mbi interesat e të gjithë shqiptarëve.

Rama kërkon të marrë peng Shqipërinë për të shpëtuar veten. Rama kërkon të marrë peng të ardhmen europiane të shqiptarëve për të ruajtur karriken e tij.

Sepse siç ka bërë deri më sot, Shqipëria i është dashur Ramës vetëm për interesat e tij personale. Nuk do t’ia dalë!