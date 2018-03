Sali Berisha përshëndeti votimin e sotëm të demarkacionit nga Kuvendi i Kosovës.

Pas Ilir Metës, Edi Ramës, Lulzim Bashës, edhe Sali Berisha sheh një arritje të madhe të Kosovës drejt liberalizimit të vizave, të cilin ish-kryeministri shprehet se është ‘e merituar’.

POSTIMI:

Te dashur miq, sot Kuvendi i Kosoves, pas debatesh dhe perballjesh te forta gjate ketyre viteve te fundit, ratifikoi me 80 vota pro marreveshjen e percaktimit te kufirit midis Republikes se Kosoves dhe Republikes se Malit te Zi.

Per ratifikimin e marreveshjes votuan deputetet e mazhorances si dha ata te LDK ne opozite.

Duke pershendetur kete akt, shtoj se Kosova me ratifikimin e kesaj marreveshje shenon nje arritje percaktuese per liberalizimin e merituar te vizave me Bashkimin Europian por dhe per konsolidimin e marredhenieve te fqinjesise se mire me Malin e Zi dhe te Pavaresise saj! sb