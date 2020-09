Vjosa Osmani ndau përfundimisht rrugët me Lidhjen Demokratike të Kosovës. Ajo pranon se ka shumë kontradikta me tashmë me ish-partinë e saj të cilën e ka akuzuar për mosbashkëpunim dhe mosmbajtje të parimeve.

“Në një Kosovë që për 20 vjet ka degraduar, ku njerëzit mendojnë si të ikin, duhet ta kemi të qartë se kemi të bëjmë me dy pole të kundërta.

Kurdo që mbahen zgjedhjet e ardhshme, duhet të ketë një ndarje të qartë ndërmjet një grupi të njerëzish që janë kapës të shtetit dhe të njerëzve që kanë vullnet e guxim që ta largojnë kapjen e shtetit.

Ky është kualifikimi i dokumenteve të BE-së për një shtet të kapjes, krimit e korrupsionit në nivelet më të larta qeveritare”, – është shprehur ajo në “Kanal10”.

Osmani tha se prioritet kryesor duhet të jetë se si të shpëtohet vendi nga gjendja aktuale.

“LDK-ja ku jam rritur ma ka mbyllur çdo derë dhe tash ajo angazhohet në një fushatë denigruese dhe përdorin gjuhë të turpshme. Unë duhet t’i shqyrtoj mundësitë e mia për angazhim politik, por jo të aderoj në një parti tjetër, por të shikohet nëse ka mundësi të krijohet një parti e re”, – tha Osmani.