Edi Rama ka përkujtuar sot një vit më pas tërmetin e 21 shtatorit ku qindra familje pësuan dëme të shumta materiale, ndërsa një pjesë e mirë e tyre mbetën pa shtëpi.

Përmes një videoje postuar në facebook, Rama ka bërë një përmbledhje të situatës, ku bëhet e ditur se të gjitha familjet që mbetën pa një shtëpi, janë strehuar në shtëpitë e tyre të reja.

Pyetja që lind është: Nëse do ishin kujdesur më herët në kohë për banesat e qytetarëve të dëmtuar nga tërmeti i shtatorit, a do ishte pak me fatal në jetë njerëzish dhe dëme materiale tërmeti i nëntorit?

E ndërsa pyetje si kjo as nuk mund të ngrihen nga video e propagandës qeveritare, nuk duhet të harrojmë furtunën e akuzave për neglizhencë ndaj qeverisë, 1 vit nga ngjarja që paralajmëroi tragjedinë.

Kryeministri e shoqëron publikimin e videos me mbishkrimin: “Sot 1 vit nga tërmeti i 21 shtatorit. Ne themi atë që bëjmë dhe bëjmë atë që themi!”

65 familje nga Baldushku, Farka, Petrela, Zall Basatri, Bërzhita, Peza jetojnë tashmë në shtëpitë e reja, të ndërtuara nga Bashkia e Tiranës me fonde të donatorëve.

