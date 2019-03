Janë përcaktuar tashmë skuadrat çerekfinaliste të Champions League, ku Liverpool e Barcelona i janë bashkuar 6 të kualifikuarave më parë. Në mbrëmjen bavareze në Allianz Arena Sadio Mane ka qenë protagonisti absolut me dy gola që e rikthyer krenar Jurgen Klopp në shtëpinë e rivalëve të dikurshëm. Në sfidën e Kamp Now Barcelona është imponuar vërtetë 4-1 ndaj Lyon, por ka pasur nevojë për një penallti inekzistente për të nisur serinë e golave.

Nuk shënoi dot në Anfield Road dhe Mane ishte njeriu më i kritikuar pas 0-0 në ndeshjen e parë, por në transfertën bavareze sulmuesi rrëmbeu skenën me dy rrjeta në suksesin 1-3 të të Kuqve. Një sukses i rëndësishëm për skuadrën e Jurgen Klopp, që e vendos veten me prepotencë mes favoritëve për trofeun e dëshiruar. Asgjë nuk shkoi si duhet për Niko Kovac, i tradhëtuar nga dalja aventureske e Neuer, edhe pse autogoli i Matip u duke se mund të ndryshonte rrjedhën e historisë. Vetëm u duk: anglezët bënë gjithcka vetë duke shënuar me Virgil van Dijk, ndërsa Mane kompletoi suksesin, që e con Liverpooli në çerekfinale bashkë me Barcelonën.

https://www.scorebat.com/bayern-munich-vs-liverpool-live-stream/