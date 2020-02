Në 9 muaj, 61 bashkitë në Shqipëri kanë shpenzuar 63.4 miliardë lekë, në rritje me rreth 5 % në terma vjetorë, ku 70.9% e fondeve shkoi për mbulimin e shpenzimeve korrente dhe 29.1% për shpenzime kapitale. Sipas raportit të financave vendore, në total për investime kanë kanë shkuar 18.5 miliardë lekë, me një rritje modeste prej 400 milionë lekësh krahasuar me të njëjtën periudhë të një vitit më parë.

Ndër të cilat 14 miliardë lekë me fondet e veta dhe 4.5 miliardë me fondet e kushtëzuara. Vetëm shpenzimet me fondet e veta të bashkive shënuan një nivel prej rreth 42.2 miliardë në fund të Shtatorit 2019, në rritje me rreth 11.1% në terma vjetorë. Megjithatë pozitiv është fakti se buxheti i investimeve me këto fonde është rritur me 23.7% në terma vjetorë.

Sipas funksioneve të qeverisjes, bashkitë alokuan rreth 25% të fondeve të veta në funksionin “Çështjet ekonomike”, rreth 21.5% në funksionet “strehimi dhe komoditetet e komunitetit” dhe “shërbimet e përgjithshme publike”. Funksionet e “mbrojtjes sociale” dhe “mbrojtjes së mjedisit” përthithën rreth 3.2% të shpenzimeve me fonde të veta. Ndërsa shpenzimet me fondet e kushtëzuara shënuan një nivel prej rreth 21.2 miliardë lekë për periudhën në analizë, në rënie me rreth 5.2% në terma vjetorë.