“Nuk besoj se ka pasur ndonjë kryetar bashkie që të ketë aq mbështetje dhe aq akses e suport sa kam unë tek Edi”.

Kryetari i bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj e parqet “rozë” marrëdhenien e tij me kryeministrin Edi Rama. Në një intervistë për Report TV në emisionin “5 pyetje nga Babaramo”, Veliaj i hodhi poshtë lajmet për një “ftohje” mes të dyve duke i konsideruar “cic-mice” portalesh.

“Nëse nuk më rikandidon Rama? S’besoj se do ta kemi këtë sfidë. Sa është afër mishi me thoin, aq jam unë me Edi Ramën. Fati im që kryeministri ka qenë vetë kryetar bashkie. Kush ka brenga të tilla dhe shpreson se fitorja do t’u vijë nga këto thashetheme.

Kur e kam takuar për herë të fundit? Para një jave. Flasim për ditë. Unë nuk mbaj mend që të ketë njeri që të ketë patur më shumë në historinë e Shqipërisë. U them paçi fat atyre që besojnë te cic-micet e portaleve, sepse jeni rëndë” – tha Veliaj.