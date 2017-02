Kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj ka qenë sot i ftuar në Erion Veliaj nuk mjaftohet me bombardimin që i bën ekraneve gjatë ditës. Ai edhe e fillon ditën e punës me to. Nese pak ditë më parë ai u shfaq në emisionin e mëngjesit të Vizion plus, sot u pa në News24 “Koha për t’u zgjuar” me gazetarin Bashkim Hoxha. Ai ka folur për problemet e kryeqytetit dhe banorëve të Tiranës, duke nisur nga uji, strehimi, transporti, pastrimi etj. Ai dha një lajmin se familjet në nevojë që duan të përfitojnë nga kreditë e buta, mund ti nisin aplikimet në pranverë. Po kështu ai foli edhe për risitë në transportin publik.dhe faktin se parkimet e qytetit pas pak kohesh mund te paguhen nga celulari.