Një nga shkrimtarët e mëdhenj të letërsisë shqiptare ndërroi jetë sot në moshën 85 vjeçare.

Dritëro Agolli ka lënë pas shumë vepra në prozë e në poezi, por një nga poezitë epike të tij është ajo e titulluar “Këtu s’do jem”, dhe sot ai nuk është më midis nesh, por ka përjetësuar emrin e tij në veprat që ka lënë. Poezia është bërë edhe këngë.

Këtu s’do jem

Këtu s’do jem, do jem larguar

Në tokë i tretur si të tjerët

Në kafenenë e preferuar

Nuk do me shohin kamerierët

Dhe neper udhët ku kam ecur

S’do ndihet kolla ime e thatë

Mbi varrin tim do të rrijë i heshtur

Një qiparis si murg i ngratë

Ti do trishtohesh atëherë

Se s’do me kesh në dhomë të gjallë

Dhe kur ne xham të fryje erë

Do qash me erën dalëngadalë

Por kur te jesh mërzitur shumë

Në raft të librave kërkomë

Aty do jem i fshehur unë

Në ndonjë fjalë a ndonjë shkronjë

Mjafton që librin pak ta heqësh

Dhe unë do të zbres do të vij pranë teje

Ti si dikur me mall do qeshësh

Si një blerim pas një rrëkeje.