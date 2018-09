Këtu është lista e ushqimeve ndaj të cilave duhet të hiqni dorë patjetër rreth moshës 30 vjeçare. E dimë që një pjesë e mirë e tyre mund të jenë të shijshme dhe do ta keni të vështirë të hiqni dorë, por nëse jeni 30 vjeç ose më shumë, më e shëndetshme dhe e rekomanduar për trupin tuaj është të ndaloni konsumimin e disa ushqimeve. Njihuni me to.

Proshutë

Nëse mendoni të plotësoni mëngjesin me proshutë, duhet të merrni parasysh se nuk është alternativa më e mirë nëse doni të qëndroni të shëndetshëm. Arsyeja?

Ajo përmban nivele të larta të yndyrës së ngopur dhe kolesterolit, kështu qëngrënia e saj rregullisht ndikon në shëndetin e zemrës dhe nxit shtimin e peshës.

A ka ndonjë mundësi për ta zëvendësuar atë? Po, të qënit vegan dhe proshutë kanadeze! Të dyja kanë më pak kalori, por është më mirë ta zëvendësoni atë me bishtajore në pjatën tuaj që i japin ngopje stomakut.

Kos i ëmbël

Është një përbërës i qumështit i bazuar në shije të lartë të sheqerit, të cilat jo vetëm grumbullohen në abdomen, por edhe rrisin moshën e lëkurës.

Në vend të kësaj, hani kos natyror të cilin mund ta ëmbëlsoni me mjaltë ose fruta. Ai do të ndihmojë në lehtësimin e tranzitit të zorrëve dhe për të zvogëluar inflamacionin e stomakut.

Ushqime të konservuara

Ne tashmë e dimë se ato nuk janë një opsion i shëndetshëm për shkak të sasisë së tyre të madhe të kripës dhe sheqerit, por definitivisht, në moshën 30 vjeç nuk duhet t’i përfshini më në dietën tuaj.

Kimikatet që gjenden në këto ushqime për t’i mbajtur ato të freskëta, përveç materialeve në kanaçe, përmbajnë substanca që ndryshojnë ekuilibrin hormonal dhe konsumi i tyre i shpeshtë mund të ndërhyjë në fertilitet.

Më mirë, zëvendësoni këtë pompë që sjell dëmtime me ushqime të pasura me selen (është një mineral që promovon ovulimin në baza të rregullta) si arra, fara luledielli, spinaqi, oriz , kërpudha, ton dhe salmon.

Biskota

Biskotat janë tundim kur duam diçka të ëmbël, por, ju bëjnë të fitoni shumë peshë!

Ato janë plot me kalori që vështirë të treten dhe mund të shkaktojnë një rritje të presionit të gjakut ose sëmundjeve të frymëmarrjes.

Nëse trupi kërkon sheqer, ju sugjerojmë që të zgjidhni fruta me vitaminë C dhe E, të cilat forcojnë sistemin imunitar, si portokall, pjeprat, boronica ose guava.