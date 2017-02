Një një intervistë për gazetën britanike The Telegraph kryeministri Rama kërkoi që Shqipëria të mos shihet si “një vend i zymtë ku ndodhin të gjitha të zezat” sepse ajo “është tërësisht ndryshe”.

Ai i tha gazetarit Thomas Harding se reformat e ndërmarra janë të suksesshme, se policia është shndërruar në profesionin më të besuëshëm në Shqipëri, se ekonomia po lulëzon, se turizmi është rritur me 25 %, se pas tre vjetësh në detyrë popullariteti i tij mbetet shumë i lartë, në 56 përqind, dhe se kjo do të jetë shumë e dobishme për zgjedhjet e 18 qershorit (lexo intervistën e plotë në rubrikën lajme të Lapsi.al).

I tha se opozita po bllokon vettingun, se ajo ajo është kapur në befasi, se ka lidhje të ngushta me gjyqësorin, se ky ajo ka frikë nga një sistem i pastër i drejtësisë.

I tha po ashtu se ai ka rezistuar në politikë ndoshta ngaqë është 1.95 m i gjatë, ndoshta ngaqë e ka numrin e këmbës 47-ta, ndoshta nga aftësitë e zhvilluara në kombëtaren e basketbollit.

Rama i tha se reputacioni i tij ndërkombëtar si piktor po rritet, me ekspozita të hapura në galerinë prestigjoze Marian Goodman në Nju Jork, në Firence apo në Shoreditch të Londrës, së shpejti.

Në këto pohime duhet thënë se ka disa të vërteta e mjaft shtrembërime.

Është e vertetë që reputacioni i Ramës si piktor po rritet. Ai i ka çuar shkarravinat e tij në Gjermani, Stamboll, SHBA etj, në galeritë më të famfshme. Por është po aq e vërtetë se kjo influencë ka pësuar rritje vetëm pasi ai u ngjit në karrigen e kryeministrit. Rama piktor nuk ka hapur qoftë edhe një ekspozitë të vetme në Shqipëri e gjetkë, ndryshe nga Rama kryeministër. Për t’u bërë artist i njohur ai ka shfrytëzuar maksimalisht postin e tij politik.

Është e vërtetë që kryeministri ka qenë pjesë e kombëtares së basketbollit. Por është po aq e vërtetë që ai nuk ka dalluar në atë ekpi e s’ka lënë ndonjë gjurmë. Për gjatësinë dhe numrin e këmbës ka gjjasë të ketë referuar të dhëna të sakta, edhe ato në funksion të imazhit të njeriut politikan të ndryshëm nga të tjerët.

Edi Rama tha të vërtetën se ka ndërmarrë disa reforma. Ai e quajti policinë si profesionin më të besueshëm. Por ai nuk tha se nën këtë polici lulëzoi kultivimi i kanabisit, me sipërfaqe disa herë më të mëdha se çdo vit tjetër, me trafik në rritje me tre herë drejt Italisë siç e tha publikisht në Tiranë shefi i antimafias italiane dhe me 5 ton farë kanabis gati për t’u kultivuar sërish.

Nëse qëndrojmë te reformat, ai nuk foli për reformën më të rëndësishme të fushtatës elektorale, atë në shëndetësi, e cila ka dështuar. Pas 4 vjetësh as që flitet për shëndetësi falas dhe ajo çfarë është arritur janë dhënia me koncesion e shërbimeve bazë të shëndetësisë, në vlera prej qindra miliona eurosh, për ata që opozita i quan si klientë të kryeministrit.

Edi Rama tha të vërtetën se 22 gjyqtarë kanë dhënë dorëheqje nga frika e vettingut. Tha gjithashtu se opozita është kapur në befasi dhe dhe se ka frikë nga një sistem i pastër i drejtësisë. Por nuk i tregoi gazetarit arsyet përse i injoroi të gjitha sugjerimet e opozitës për këtë ligj, i cili po rezulton me probleme të forta dhe me përplasje me kushtetutën, siç është rasti i Bordit të Operacionit Ndërkombëtar të Monitorimit.

Rama tha se ekonomia po lulëzon dhe është në rritje. Për statistikë tregon rritje prej 3.4 përqind. Por statistika në rastin e ekonomisë shqiptare, ku fuqizohen vetëm klientët e qeverisë dhe varfëria shtohet çdo ditë është si anekdoda e De Gaul: “Nëse ti ke ngrënë dy pula dhe unë asnjë, statistikisht i bie që të kemi ngrënë secili nga një pulë”.

Kjo është Shqipëria që u tregon Rama gazetarëve të huaj. Ajo që shohin shqiptarët është Shqipëria e statistikës së De Gaul, e policisë së implikuar në trafikun e kanabisit, e pasurisë së shqiptarëve që jepet me koncesione për klientelën, e reformave që synojnë copëtimin dhe përvetësimin me shpikje ligjore të kësaj pasurie, e gjyqtarëve që japin vendime nën presione politike.

Shqipëria që jetojnë shqiptarët është ajo e aksioneve selektive të policisë, ndërtimorëve, tatimorëve e doganierëve. Së fundi Shqipëria është vendi ku me ndihmën e pushtetit lirohen pas 10 vjetësh burg kriminelë të dënuar për 5 vrasje apo shpallen të pafajshëm të dënuar me burg përjetë.