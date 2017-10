Deputeti i ri demokrat, Agron Shehaj, i njohur si kryesuesi i listës së PD në Vlorë, ka komentuar sot efektet që do të ketë për biznesin e vogël përfshirja në skemën e TVSH. Me përvojë në sektorin e sipërmarrjes Shehaj e sheh këtë vendim të qeverisë me pasoja të rënda për tregun dhe fton kundërshtarët në një ballafaqim publik.

“Përfshirja në skemën e TVSH të bizneseve të vogla do ketë disa efekte të pakontestueshme, më konkretisht:

1) rritjen e çmimeve në masën deri në 20%, sidomos për bizneset e vogla që ofrojnë shërbime (parukeri, bar, etj.) Rritja e çmimeve do ulë fuqinë blerëse të konsumatorëve.

2) penalizim deri në mbylljen e bizneseve të vogla. Si pasojë e rritjes së çmimeve bizneset e vogla do vuajnë më shumë konkurrencën e bizneseve të medha të cilat do avantazhohen nga ky ligj.

3) ?rritja e kostove te bizneseve të vogla për efekt të përmbushjes së procedurave tatimore të TVSH.

Këto janë vetëm disa nga efektet negative. Jam i gatshëm të ballafaqohem publikisht me këdo që përpiqet të mohojë këto të vërteta.

Çdo person që e mendon ndryshe (ministra, deputetë, përfaqësues të biznesit, studiues), e ftoj të shkojmë përtej deklaratave dhe të diskutojmë në një debat publik dhe transparent mbi efektet e këtij ligji“, thotë Shehaj.