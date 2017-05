Aktori 52 -vjeçar është parë në rrugët e Parisit teksa xhirohej filmi, i veshur me uniformë ushtarake dhe flokë ngjyrë argjendi duke i dhënë pamjes së tij një ngjashmëri të plotë me Anderson Cooper, personazhin të cilin do interpretojë.

Filmi është bazuar në librin best-seller “Operatori: Historia e frikshme dhe e egër mbi luftën mes Amerikës dhe Afghanistani-t”, të shkrimtarit Michael Hastings.