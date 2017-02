Ish-kryetarja e Kuvendit Jozefina Topalli mbështeti hapur protestën e Partisë Demokratike por pohoi publikisht se ky hap duhet të kishte nisur me kohë. E ftuar në emisionin “Të paekspozuarit”, Topalli tha se protesta nuk duhej të ishte lënë për tani, ndërsa kritikoi kreun e partisë ku ajo bën pjesë.

Topalli nënvizoi faktin se protesta duhet të shtrihet në të gjithë vendin. “Ky është një sistem që ka simbol krimin. Unë them se ka një mijë mundësi krijimi dhe hapësira. Unë besoj në rritjen e presonit dhe protestën. Do e kisha bërë me kohë, s’do e kisha lënë për sot. Ne bëmë ligjin, por dekriminalizimi nuk është se ndodhi. A mund të bënim ne më shumë? Nuk është vetëm Rroshi. Flas për fenomenin. Emrat i kemi në parlament dhe ata nuk përmenden. Ndaj duhet kurajo.”, tha Topalli.

Ajo theksoi dominimin që ka në Parlament Berisha, por shtoi se nuk duhet që çdo fenomen, ngjarje apo fakt i dëmshëm për vendin të denoncohet vetëm nga Berisha.

Pas pyetjes së drejtuesit të emisionit, gazetarit Ylli Rakipi, nëse Basha është drejtues formal i PD-së dhe në të vërtetë partinë e drejton Sali Berisha, ish-kryeparlamentarja tha se Lulzim Basha është kryetar i Partisë Demokratike dhe jo Sali Berisha.