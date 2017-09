Në një intervistë për Abc Neës ish-nënkryetarja e PD-së Jozefina Topalli ka akuzuar drejtpërdrejt kryetarin Lulzim Basha për shitje të zgjedhjeve të 25 qershorit.

“Lulzim Basha i ka shitur zgjedhjet e 25 Qershorit. Politika është mision, nuk mjafton një dëshirë apo një urdhër e një familjari për të bërë një njeri deputet. Kjo nuk është lista e PD-së, por e familjes Basha-Isufi. Një listë që nuk ka asnjë kriter politik nuk mund të funksionojë”.

Ish-numri “2” i PD-së nuk pajtohet as me qëndrimin e Lulzim Bashës për Kodin Zgjedhor.

“Nuk ka ligj që pengon shitjen dhe blerjen e votës. Faji nuk është i kodit. Kam dëgjuar që Lulzim Basha flet për një sistem mazhoritar. Ky është fundi. Kjo sepse në kolegjin zgjedhor është paraja ajo që blen mandatet, prandaj e bëmë kodin zgjedhor proporcional. Por nëse në zgjedhjet e fundit janë shitur 20% vendeve të listave, në mazhoritar do të shiten 100% të vendeve”.

“A ka deputet të PD-së që kanë paguar për kandidimin?”- ishte kjo një pyetje që Jozefina Topalli nuk e la pa përgjigje kur tha: “Ka zëra që flasin. Ku ka zë nuk është pa gjë”- përsëriti disa herë ajo.

E pyetur nëse ka shkuar në PD kohët e fundit ajo tha prerë: “Jo” duke shtuar: “Ku të shkoj? Aty s’ka njeri. Aty nuk shkon më asnjë demokrat pasi zoti Basha i ka zëvendësuar njerëzit e PD-së me klientët e gruas dhe kunatit. Unë nuk marr telefonata nga drejtoresha e biznesit të kunatit dhe unë prandaj jam larguar nga Lulzim Basha” – tha Topalli që nuk e fshehu se i mungon salla e parlamentit.