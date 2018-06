GAZETA SHQIPTARE

Tartzgern për Shqipërinë: Nëse ngrihen qendra për azil, duhet forcuar policia

Olta Xhacka: Celja e negociatave rrit përgjegjësinë e institucioneve në Shqipëri

Zbardhet draftrekomandimi i Këshillit të BE: Hapim negociatat m Shqipërinë

Meta I kërkon Hungarisë të ndikojë në arritjen e konsensusit brenda BE

Debat për refugjatët, PD: Nuk do të flitet më shqip

Kamp për refugjatët për negociatat me BE? Majko: Më mirë të mos ketë ftesë

Shqipëria, më numrin më të lartë të kërkesave në botë për azil në BE

PD, Tabaku: Biznesi të kundërshtojë rritjen e taksave

Kreu I Hipotekës: Pajisim me tapi 400 shtëpi në muaj

Sejko pret ambasadoren franceze. Diskutohet roli I BSH në parandalimin e pastrimit të parave

Qeveria lehtëson barrën e taksave, ja kush përfiton

Matura Shtetërore, zbardhen përgjigjet e sakta të provimeve me zgjedhje

Majko: Nuk e duam BE-në nëse na imponojnë hapjen e kampeve të refugjatëve

Refugjatët, Presidenti i KE: Shqipëria, vend që diskutohet

Gjiknuri: Qytetarët do të paguajnë për disa rrugë. “BE do të ndihmojë Shqipërinë me asistencë teknike”

Paketa e re fiskale miratohet në qeveri, ja taksat që ulen në 2019

Ahmetaj: Prioritet i buxhetit në tre vite, rritja e mirëqenies

Lojërat e fatit, si do të ndryshojnë taksat

Pranimet tek Universiteti i Tiranës, kuotat për çdo degë

Pronarët e të përndjekurit, sa para marrin deri në dhjetor

Pronarë skafesh e motorësh uji, në protestë për lundrimin

Ulen taksat, 84 % e bizneseve do të paguajnë 0-5 % tatim fitimi

Bujqësia e turizmi, dy sektorët me përparësi që po nxiten

Instat: Po humbet terren blegtoria, orientim drejt kulturave bujqësore

600 mijë refugjatë në Shqipëri? Pandeli Majko kundër

Merkel-Bundestagut: Negociata me kusht për Shqipërinë

UNHCR: Rritet numri i azilkërkuesve në Shqipëri

4000 shqiptarë kërkojnë azil në BE

Pandeli Majko: Ftesë për hapje negociatash, me kampe refugjatësh… më mirë të mos vijë

Deklarata për “600 mijë refugjatët”, ish-zv. ministrja e Brendshme: Kemi kapacitete

Artistët: Mos guxoni të prekni teatrin do të futemi në grevë urie

Të gjitha tokat bujqësore me qira, qeveria kërkon investitorë

Koncesion 20 vjeçar për karburantet dhe gazin

Miratohet paketa fiskale, taksat e reja për biznesin

Gerald Tatzgern për Shqipërinë: nëse ngrihen qendrat e azilit, duhet forcuar policia

600 mijë emigrant në Shqipëri? Zërat pro dhe kundër, Rama do zgjedhë

Propozimi i BE: Hapen negociatat me Shqipërinë, por pa një datë