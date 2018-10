A mendoni se keni atë që duhet për të qenë një sipërmarrës? Të bëhesh një sipërmarrës merr një lloj të veçantë të personalitetit. Për fat të mirë, është lloji i personalitetit që mund të zhvillosh duke punuar mbi veten, duke u rritur dhe duke mësuar si t’i shprehësh këto tipare. Përqëndrohuni në katër tiparet më të mëdha më poshtë dhe do të gjeni veten .

Një sipërmarrës është një zgjidhës problemesh

Një sipërmarrës shikon një problem dhe e di se kjo është një mundësi. Kjo nuk është një klishe që flet. Një problem është fjalë për fjalë një mundësi për të paguar nëse mund të jesh ai që ta zgjidhësh atë. Sipërmarrësit e suksesshëm e bëjnë emrin e tyre duke identifikuar probleme pa zgjidhje, dhe duke ofruar ato zgjidhje. Çdo produkt i mirë zgjidh një lloj problemi. Edhe video games zgjidhin një problem – ato ofrojnë një mënyrë për njerëzit që të lëshojnë pas një dite të vështirë dhe të përmbushin një fantazi.

Nëse dëshironi të jeni sipërmarrës i suksesshëm, përgjigjja juaj natyrore ndaj çdo problemi të caktuar duhet të jetë gjithmonë të pyesni veten se si jumund ta zgjidhin këtë problem. Jo kush duhet të fajësohet, jo se si u bë problemi – ashtu si mund të zgjidhet problemi. Zgjidhja e problemeve bëhet një zakon. Ndërsa vini vigjilent ndaj problemeve pa zgjidhje, ju bëheni vigjilentë për mënyra të reja për të krijuar, zhvilluar, zhvilluar dhe përtërij produkte të reja. Nëse ju mund të martoheni me këtë vigjilencë me veprimin e llogaritur, do të zhvilloni instinktet që ju duhet të jeni një sipërmarrës i shquar.

Një sipërmarrës merr rreziqe të llogaritura

Njerëzit me rrezik nuk bëjnë ndërmarrës shumë të mirë, por as njerëz jashtëzakonisht të pamatur që hidhen së pari dhe shikojnë më vonë. Sipërmarrësit e vërtetë vlerësojnë rreziqet e tyre potenciale. Ata gjithashtu e dinë se si të minimizojnë rreziqet që duhet të marrin përmes punës së madhe, përkushtimit dhe planifikimit strategjik.

Kur një rrezik shkon keq një sipërmarrës nuk humb shumë kohë duke kërkuar dikë që të fajësohet. Në vend të kësaj, një sipërmarrës i vërtetë analizon se çfarë shkoi keq, mëson prej tij dhe vazhdon.

Një sipërmarrës është i motivuar

Kjo ka të bëjë më shumë sesa thjesht të jesh bosi yt. Kjo ka të bëjë më shumë sesa thjesht të jesh në gjendje të ngrihesh në mëngjes dhe të shkosh në punë. Një sipërmarrës është gjithmonë i aftë të shohë një të nesërme që është pak më mirë se sot. Ai nuk është i kënaqur që vetëm të ulet në dafinat e tij dhe të shijojë frytet e suksesit të tij. Ai vazhdimisht pret plane – duke krijuar plane të besueshme për të krijuar më shumë mundësi dhe për të gjetur pikën e ardhshme të suksesit. Një sipërmarrës gjithashtu është i gatshëm të shtyjë veten. Suksesi i vitit të kaluar ishte i mirë, por suksesi i këtij viti duhet të reflektojë rritjen e tij. Ai gjithmonë vjen me një projekt të ri dhe kërkon mënyra për ta bërë atë projekt të ketë sukses.

Një sipërmarrës është i sigurt

Nuk ka shumë hapësirë ??në botën e biznesit për vetë dyshim. Frika mund t’ju kthejë larg projekteve që mund të jenë çelësi i suksesit tuaj përfundimtar. Për më tepër, sipërmarrësi duhet të jetë në biznesin e bindjes së njerëzve të tjerë që idetë e tij janë të mira. Partnerët, investitorët, financimi, strukturimi kreativ – kjo varet nga aftësia e sipërmarrësit për të bindur njerëzit e tjerë se po bëjnë një bast të mirë kur bashkohen me të. Nëse sipërmarrësi nuk është i sigurt për veten e tij, si mund të jetë dikush tjetër i sigurt për të?