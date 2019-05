Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi ka komentuar edhe një herë atë që ndodhi në samitin e Berlinit. Sipas tij në këtë taklim nuk u prek fare çështja e kufijve.

“Aty nuk ka pasur as varrosje dhe as lindje të ndonjë ideje apo prezantimi të ndonjë alternative. Takimi i Berlinit ka qenë takim krejt i zakonshëm, rutinë, i dëgjimit të deklaratave të gjithë pushtetarëve që kanë qenë aty nga Ballkani Perëndimor” – tha Thaçi në një intervistë për Top Channel.

Presidenti i Kosovës këmbënul se është ai ideator i ndryshimit të kufijve.

“Unë jam ideator i angazhimit për korrigjimin e padrejtësive përmes përfshirjes së Preshevës, Medvegjës dhe Bujanovcit me territorin e Republikës së Kosovës në territorin aktual të Kosovës, pa u cenuar asnjë centimetër i territorit të Kosovës, duke mbetur Kosova multietnike.

Kjo është një e drejtë historike dhe unë do të insistoj edhe nesër në samit edhe në çdo samit që do të mbahet, pasi mund të ndodhë që në 10-20 vite nuk do të ketë fare më shqiptarë në atë hapësirë, ndërsa theksoj se qëndrimi i SHBA-së është shumë i qartë: nuk kanë vija të kuqe.

Mesazhi i SHBA-së është i përmbledhur në dy letrat e dërguara nga Presidenti Trump për mua dhe Presidentin e Serbisë, Vuçiç. Aty është korniza e qartë e SHBA-së për procesin e dialogut Kosovë-Serbi: nuk ka vija të kuqe” – tha Thaçi.

Deklaratën e fortë të Aleksandër Vuçiç se edhe nëse e vrisnin nuk do ta njihte Kosovën, ai e sheh për konsum të brendshëm.

“Mendoj se është një deklaratë për konsum të brendshëm, populiste. Vuçiç e di që njohjen e Kosovës e ka kusht për të ardhmen evropiane. Në emër të bashkangjitjes së Preshevës, Medvegjës dhe Bujanovcit, mendoj se si shpërblim Serbia do ta kishte të ardhmen evropiane më të afërt” – tha presidenti i Ksoovës.