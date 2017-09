Gjatë fushatës elektorale të vitin 2015, Kryebashkiaku Erion Veliaj premtoi se nuk do të jepte leje ndërtimi klienteliste, por dy vjet më vonë duket se biznesi i ndërtimit po lulëzon me ndihmën e Veliajt, ashtu siç ka ndodhur dhe me parë me paraardhësit e tij. Një numër rekord ndërtesash të reja janë planifikuar të ndërtohen në Tiranë nën maskën e masterplanit të ri Tirana 2030.

Lë t’i hedhim një vështrim të gjitha ndërtesave që kanë filluar të ndërtohen apo janë planifikaur të fillojnë ndërtimin ne muajt e ardhshëm. Kjo është vetëm një listë e pjesshme dhe masterplani i ri i Tiranës, përfshin plane për një qytet “policentrik” që do t’i japë shumë zona të qytetit kompanive private për “zhvillim” nën formën e partneriteteve publike-private.

Stadiumi Kombëtar “Qemal Stafa”

Punimet për ndërtimin e stadiumit të ri kombëtar – Foto: Exit.al

Rezultat i një privatizimi të paligjshëm të pronës publike, shkatërrimit të trashëgimisë kulturore që shoqërohet me listën e zakonshme të klientëve të Ramës: AlbStar, Sfera Studios dhe Atelier 4. I gjithë projekti është hartuar nga arkitekti, i dënuar për korrupsion, Marco Casamonti, “vizioni” i të cilit është gjithashtu përgjegjës për shkatërrimin e gjetjeve arkeologjike shekullore në Durrës dhe karabinasë së falimentuar përballë Katedrales Ortodokse.

Kulla tek këndi i lojrave “7 xhuxhat”

Renderi i kullës pranë këndit të lojërave

Një kullë shumëkatëshe do të ndërtohet në Rrugën e Elbasanit pranë këndit të lojërave, i inaguruar në fillim të viteve 2000 nga ish-kryebashkiaku Rama. Këshilli Kombëtar i Territorit e mbajti këtë projekt të fshehtë duke mos publikuar në asnjë moment projektin e kullës. Ndërtesa parashikohet të ndërtohet nga DT1 shpk, një kompani jo shumë e njohur në Shqipëri.

Parkimi tek Parku Rinia