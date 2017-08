Taylor ka publikuar dje singëllin e saj debutues nga albumi i ri që pritet të dalë në treg shumë shpejt dhe në fakt është totalisht një “diss” për Kim Kardashian dhe Kanye West.

“Look What You Made Me Do” teksti që qartazi hedh “kunja” për çiftin Kim-Kanye. Në këngë ajo thotë “Nuk më pëlqejnë lojërat e juaja të vogla. S’më pëlqen skena jote. Roli që më bëtë të luaj,”. Jo vetëm që ajo po i referohet faktit që Kimye bënë publikun të besojë që Taylor është “gjarpri” i i gjithë dramës së famshme “Famous” por ajo gjithashtu thekson “skenën”, që Kanye kishte gjatë turit të tij Saint Pablo.