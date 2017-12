Zgjedhja dhe betimi i Kryeprokurorit të Përkohshëm u prit me protesta si brenda Kuvendit, ashtu edhe jashtë saj, me opozitën që kërkonte shtyrje të procesit deri në krijimin e KLP-së, ndërsa mazhoranca e votoi Arta Markun për të mos lejuar krijimin e një vakance në krye të organit të akuzës.

Gjatë emisionit Top Story kreu i grupit parlamentar të PS-së, Taulant Balla tha se zgjedhja e Prokurorit të Përgjithshëm sipas ligjit të ri kërkonte kohë. Në një vlerësim të tij, kryeprokurori i ri me mandat 7-vjeçar zgjidhet në fund të muajit mars ose fillim të muajit prill të 2018-s.

“Sipas ligjit u bë procedura, në kushtet që KLP nuk ishte krijuar. Në vlerësimin tim përzgjedhja e anëtarit të 11-të të KLP-së përfundon në shkurt. Në mars ngrihet KLP-ja. Kryeprokurori i ri me mandat 7-vjeçar në vlerësimin tim zgjidhet në fund të muajit mars-fillim të muajit Prill të vitit të ardhshëm”, – deklaroi Balla.

Balla hodhi poshtë akuzat se zonja Marku është përzgjedhur për të mbyllur dosjet e nxehta, si ajo ndaj ish-ministrit Tahiri.

“Kryeprokurorja e re, me reformën e re nuk mundet që t’i heqë dosjet Prokurorëve, apo t’i transferojë ata. Prokurori i rrethit mund të lëvizë vetëm me vendim gjykate”, – deklaroi Balla.