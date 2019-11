Kreu i Bindjes Demokratike, Astrit Patozi e quan qesharake përplasjen mes Presidencës dhe Qeverisë për Gjykatën Kushtetuese. Në një postim në rrjetet sociale, Patozi shkruan se do të kemi dy gjykata kushtetuese, një sipas kryeministrit Edi Rama dhe tjetrën sipas presidentit të Republikës, Ilir Meta.

Postimi

PSE TË MOS KEMI 3 GJYKATA KUSHTETUESE?

Hahaha. Çfarë shteti qesharak! Kishim dy vjet pa Gjykatë Kushtetuese fare, kurse tani, me sa duket, do të kemi dy të tilla njëherësh. Njërën, sipas Edi Ramës, dhe tjetrën, sipas Ilir Metës.

E sigurt është se që të dyja po ngrihen për të mbrojtur interesin publik, ndaj dhe protagonistët duhen falenderuar me gjithë zemër për kontributin dhe sakrificën.

Problemi i vetëm që ka dalë është se pse të mos kishim edhe një Gjykatë Kushtetuese tjetër, sipas Lulzim Bashës. Me këtë rast, ekuilibri do të ishte i plotë, por edhe suksesi i garantuar.