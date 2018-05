Samir Tahiri pritet të dalë të martën para Gjykatës së Krimeve të Rënda ku do të njihet me masën e sigurisë. Një ditë më parë, gjykata vendosi masën e sigurisë arrest shtëpie për Tahirin, ndërsa të martën pritet të ketë një seancë për verifikimin e saj.

Burime nga Gjykata e Krimeve të Rënda bëjnë të ditur se në të njëjtën seancë, Tahiri do të përballet me disa nga provat e prokurorisë si dhe do të ketë një seancë pyetjesh.

Avokatët e Tahirit kanë deklaruar se do të apelojnë vendimin e shkallës së parë të Gjykatës së Krimeve të Rënda, të parët për të kërkuar heqjen e masës së sigurisë dhe të dytët për të kërkuar arrestin me burg.

