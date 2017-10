Saimir Tahiri u shpreh i bindur se e vërteta për pafajësinë e tij do të zbardhet edhe nëse do të jetë në qelinë më të largët të burgut.

Tahiri e ka të qartë. Diku pas orës 11:00 nesër, kur të mblidhet Këshilli i Mandateve dhe qartazi do të votohet pro ‘zhveshjes’ së tij nga imuniteti, ai do të arrestohet.

Duke marrë shkas nga deklaratat e Tahirit që zotohet për pafajësi, gazetari Blendi Fevziu e pyeti ish-ministrin se kush fshihet pas arrestimit të tij.

Fevziu përmendi edhe emra, duke filluar që nga Rama, Adriatik Llalla, e deri tek Fatmir Xhafaj, por Tahiri u tregu i rezervuar në përgjigje. Ish-ministri i ‘premtoi’ Fevziu se do të vijë një kohë që do të merret me këta persona (që supozohet se komplotuan kundër tij).

“Unë do sakrifikoja vetëm për qetësinë e familjes sime, s’më interson kjo loja kukafshehtasi, por të jesh i bindur që do vijë dita ime të merrem edhe me ta.” – u shpreh Saimir Tahiri në emisionin “Opinion”.