Jorida Tabaku denoncon detyrimet e prapambetura të qeverisë, ku thekson se borxhet ndaj biznesit kanë arritur në 70 miliardë lekë. Tabaku thotë se qeveria manipulon dhe fsheh borxhin real ndërkohë që raporti i KLSH tregon qartas rritjen e borxhit të qeverisë dhe planet e saj për ta rritur edhe më tej këtë borxh në investime të çartura në infrastrukurë.

Tabaku vë theksin tek ‘rezultatet e kësaj politike të paprinciptë dhe shkatërrimtare për ekonominë që do të jetë gjithnjë e më shumë katastrofike për xhepat e shqiptarevë”.

“Paketat ekonomike të qeverisë ishin qesharake dhe të padobishme për biznesin, garancia sovrane ishte një karrem ku bizneset nuk ranë pre, ndërsa aktualisht mungon një paketë rigjeneruese për ekonominë”, shkruan Tabaku.

DEKLARATA

Detyrimet e prapambetura, dështimi kuptimplotë i kësaj qeverie!

Megjithëse ka premtuar se do të zhbënte detyrimet e prapambetura, Rama dhe qeveria e oligarkëve ka grumbulluar borxhe ndaj biznesit prej 70 mld lekë ndërkohë që pretendon se do të rrisë shpenzimet në infrastrukturë si vit elektoral.

Historia e detyrimeve të prapambetura që fshihen nga qeveria për t’u evidentuar sa nga FMN dhe nga KLSH. Në vitin 2018 detyrimet e prapambeturra sipas raportit zyrtar të KLSH ishin 60.3 mld lekë ndërkohë që gjasat janë që detyrimet reale për 2019 do jenë edhe më të larta. Për vit, sjellja e qeverisë që manipulon dhe fsheh borxhin kanë treguar që Shqipëria ka një borxh real më të madh se sa ajo që pohon qeveria.

Rritja e detyrimeve të prapambetura, që është kthyer në gangrenë, dëshmon se qeveria nuk ka një vizion të qendrueshëm ekonomik. Mes kontratave me PPP që po përthajnë të gjitha taksat e shqiptarëve, qeveria ka fryrë më shumë se çfarë mundet dhe shpenzimet e buxhetit. Rezultati do të jetë gjithnjë e më shumë katastrofik për ekonominë e vendit që nuk po merr mbështetjen e duhur. Paketat ekonomike të qeverisë ishin qesharake dhe të padobishme për biznesin, garancia sovrane ishte një karrem ku bizneset nuk ranë pre, ndërsa aktualisht mungon një paketë rigjeneruese për ekonominë.

Nuk ka asnjë habi për rrugën pa krye që ka marrë Rama dhe shpurra e tij. Ne duhet të bëjmë gjithçka për ta vendosur ekonominë më funksion të qytetareëve dhe duhet t’i japim fund keqpërdorimit të taksave dhe parave të shqiptarëve me PPP dhe shpenzime jo eficente në ekonomi. Vendi ka nevojë për frymëmarrje, ekonomia ka nevojë për incentiva dhe politika të reja fiskale. Taksa 9% për të punësuarit, heqja e tarifave të tepërta dhe përgjysmimi i lejeve dhe licencave janë vetëm një hap i asaj çfarë ne si PD dhe opozitë ofrojmë.

Prioritet për qeverisjen tonë nesër do të jenë edhe disbursimet e TVSH-së, Shqipëria nuk do të jetë më kampionia e detyrimeve të prapmbetura dhe sistemi nuk do të jetë më alibia e askujt.

Nuk ka bojatisje dhe gënjeshtër elektorale që mund t’i bëjë derman kësaj qeverie! Sa më shpejt të largohen aq më shpejt fillon dhe merr frymë ekonomia dhe xhepi i qytetarëve.