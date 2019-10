Java do të jetë me diell dhe me temperatura konstante. Ky është parashikimi që bën Shërbimi Meteorologjik për javën ku sapo kemi hyrë.

Parashikimi

Gjatë kësaj jave përgjithësisht në vend do të mbizotërojë moti me diell, si dhe me mjegullën e mjegullinën e mëngjesit përgjatë luginave.

Era me drejtim juglindje-veriperëndim, do të fryjë e lehtë e përkohësisht mesatare gjatë orëve të mesditës në bregdet.

Temperaturat, për shkak të orëve me diell, do të mbeten gati kostante sipas tabelës.