Gadishulli i Ballkanit do të ndikohet nga qarkullimi i masave ajrore të paqëndrueshme të cilat do të kushtëzojnë ditën e enjte e cila do të përshkohet nga një mot i vranët dhe me reshje shiu .

Të enjten moti do te mbetet me reshje shiu të cilat do të jenë edhe në formën e rrebesheve te shoqëruara me shkarkesa elektrike në veriperëndim. Në mbrëmje reshjet do të ndërpriten.

Era do te jete me drejtim jugperëndim me shpejtësi 10-30 m/sek në bregdet. Valëzimi do të jetë i forcës 5 ballë me lartësi vale 2,5 deri ne 4,5 metër në det të hapur. Temperaturat do të jenë me rënie në mesditë.

Zonat malore 2/9 °C

Zonat e ulëta 8/15 °C

Zonat bregdetare 10/16 °C

E Premte 9 Shkurt 2018

Të premten në vendin tonë do të mbizotërojë mot me alternime vranësirash dhe kthjellime. Në zonat lindore do të jetë e pranishme mjegulla. Era do të jetë me drejtim jugperëndim me shpejtësi 8 m/sek në bregdet. Valëzimi do të jetë i forcës 3 ballë me lartësi vale 0,5 deri në 1,5 metër në det të hapur.

Zonat malore -2/10 °C

Zonat e ulëta 8/15 °C

Zonat bregdetare 9/16 °C

©Meteorologe Rezarta Xhakollari