Jack Ma’s Ant Group po krijon një grup të ri njerëzish super të pasur në Kinë ndërsa gjithashtu u jep një nxitje disa pasurive të vjetra në të gjithë botën.

Li Ka-shing i Hong Kongut, familja prapa një gjigandi të supermarketeve franceze, djali i një miliarderi Taiwanez të pasurive të patundshme dhe manjati kinez me pakicë Shen Guojun janë midis atyre që investojnë në ofruesin e pagesave në internet, i cili mund të vlerësohet në 225 miliardë dollarë kur të dalë publik muajin tjeter.

Të paktën shtatë manjatë vendosin gati 700 milion dollarë së bashku, me kthime që mund të arrijnë 50% bazuar në vlerësimin e synuar të Ant, sipas një analize të Bloomberg.

“Zyrat e familjes nuk kanë frikë të ndryshojnë metodologjinë e tyre të investimeve si një përgjigje ndaj botës dixhitale”, tha Sankar Krishnan, nënkryetar ekzekutiv i bankave dhe tregjeve të kapitalit në Capgemini SE në New York. “Ata duan të investojnë në teknologjinë më të vlefshme në botë”.

Ant thuhet se po kërkon të mbledhë 30 miliardë dollarë në Hong Kong dhe Shangai në një listë të tetorit që mund të kryesojë ofertën rekord të 29 miliard dollarë të Saudi Aramco vitin e kaluar. Kjo mund ta bëjë Ma 55-vjeçarin një nga 10 njerëzit më të pasur në botë, ndërsa rrit gjithashtu kthimet e disa firmave private të kapitalit amerikan.

Li, njeriu më i pasur i Hong Kongut, filloi një lidhje me Ant në 2017, kur kompania e tij ra dakord të formonte një ndërmarrje të përbashkët me gjigantin fintech për të ofruar një portofol dixhital në Hong Kong, tani i disponueshëm në më shumë se 50,000 pikat lokale të shitjes me pakicë.

