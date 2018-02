Emergjencat civile bënë mbrëmjen e së martës një panoramë të situatës nga shiu dhe bora pas reshjeve të që nisën rreth orës 09:00 deri në 18:30.

Në zonën veriore ka pasur reshje shiu të herëpashershme me intensitet të ulët deri mesatar dhe lokalisht të lartë prej orëve të mesditës. Në zonat malore në lartësitë mbi 400 metër ka pasur reshje dëbore.

Në zonën qendrore ka pasur reshje shiu të herë pas hershme, fillimisht me intensitet të ulët dhe më pas me intensitet mesatar dhe të lartë, breshër lokal pas mesditë. Në relievet malore në lartësitë mbi 800 metër ka pasur reshje dëbore.

Në zonën jugore ka pasur reshje shiu të herë pas hershme, shtrëngata dhe stuhi lokale. Intensiteti më i lartë i reshjeve ka qenë në pjesën e dytë të ditës, shoqëruar me breshër të izoluar. Në lartësitë mbi 500 metër reshjet kanë qenë në formën e dëborës. Era ka fryrë e fortë, në bregdet deri 55 km/orë, nga juglindja.

Qarku Shkodër.

Bashkia Shkodër.

Aksi rrugor rural Shkodër-Theth është i bllokuar nga dëbora në vendin e quajtur Qafë Thore. Dëbora vazhdon të bjerë.

Aksi rrugor rural Shkodër-Breg Lumi, në vendin e quajtur Mali Shoshit, është i bllokuar pasi ka rreth 30 cm dëbore. Dëbora vazhdon të bjerë.

Bashkia Malësi e Madhe.

Aksi rrugor rural Selcë-Vermosh është i kalueshëm me zinxhirë pasi ka rreth 30 cm dëbore. Dëbora vazhdon të bjerë.

Aksi rrugor rural Koplik-Razëm-Bogë është i kalueshëm. Në këtë aks rrugor ka rreth 20 cm dëbore që vazhdon të bjerë.

Bashkia Vau Dejës.

Akset rrugore jane te kalueshme ne zonat malore te bashkise Vau Dejes vazhdojnë reshjet e debores.

Bashkia Pukë.

Territori i bashkisë Pukë prej mëngjesit është përfshirë nga reshjet e borës.

Deri në këto momente situata paraqitet e qetë dhe pa probleme, ndërkohë që reshjet e dëborës vijojnë të bien me intensitet të lartë. Trashësia e borës në qytet është 3 cm, ndërsa në lartësitë malore i ka kaluar 20 cm.

Të gjithë akset rrugore nacionale dhe rurale në territorin e bashkisë Pukë janë të kalueshme pa probleme. Në akset rrugore nacionale mjetet e subjektit kontraktor që mirëmbajnë këto akse po punojnë me intensitet. Në aksin rrugor nacional Pukë-Fushë Arrëz, si dhe anasjelltas, është e domosdoshme hedhje më shumë e kripës në rrugë, pasi në disa pika ka rrezik rrëshqitje të automjeteve.

Një mjet fadromë që disponon bashkia është në gatishmëri për të ndërhyrë në çdo rast kur është e nevojshme.

Bashkia Fushë-Arrëz.

Akset rrugore nacionale janë të hapura. Në disa segmente kalimi është me vështirësi dhe rekomandohet përdorimi i zinxhirëve.

Aksi rrugor rural Fushë Arrëz-Iballë është hapur dhe po punohet për mbajtjen hapur të tij pasi reshjet e dëborës po vazhdojnë të bien dhe i kalojnë 50 cm në disa segmente të tij. Akset rrugore rurale të tjera që lidhin njësitë administrative të kësaj bashkie janë aktualisht të hapura dhe kalimi bëhet nga mjetet foristrada por është i nevojshëm përdorimi i zinxhirëve.

Një fadromë e bashkisë vazhdon të punojë për të penguar bllokimin e segmenteve rrugore.

Qarku Kukës.

Qarku i Kukësit është përfshirë nga reshjet e borës dhe pjesërisht ato të shiut të shoqëruar me erëra të forta nga verilindja.

Akst rrugore.

Aktualisht akset rrugore nacionale që përshkojnë Qarkun e Kukësit janë nën prezencën e borës dhe efektin e rënies së gurëve dhe dherave prej skarpateve.

Aktualisht është kjo gjendje në akset të cilat janë prekur nga këto kushte atmosferike:

Rruga e Kombit është e kalueshme normalisht. Po punojnë 4 borëpastruese dhe 4 janë në gatishmëri. Lartësia e borës në Tunel-Kalimash është 20 cm.

Aksi rrugor Kolsh-Qafë Shllak është i kalueshëm normalisht. Po punojnë 2 borëpastruese dhe 2 janë në gatishmëri. Lartësia e borës 5 cm.

Aksi rrugor Kukës-Bushtricë është i kalueshëm normalisht. Në gatishmëri janë 2 borëpastruese. Lartësia e borës 2 cm.

Aksi rrugor Kukës-Ura e Zapodit e kalueshme normalisht. Në gatishmëri 1 borëpastruese e 1 fadromë.

Aksi rrugor Kukës-Krumë-Q.Prushi-Kam është i kalueshëm normalisht. Po punojnë 1 borëpastruese dhe 1 fadromë. Lartësia e borës Qafë Tobli është 3 cm dhe në Qafë Prushi është 5 cm.

Aksi rrugor B.Curri-Kam është i kalueshëm normalisht. Po punojnë 2 borëpastruese. Lartësia e borës në Qafë Luzhë është 4 cm.

Aksi rrugor B.Curri-Valbonë është i kalueshëm normalisht. Po punojnë 3 borëpastruese dhe 1 fadromë. Lartësia e borës është 40 cm në Valbonë.

Aksi rrugor Qafë Morinë-B.Curri-Fierzë-Lekbibaj është i kalueshëm normalisht. Po punojnë 2 borëpastruese. Lartësia e borës në Qafë Morinë është 3 cm.

Gjithsej nga firmat kontraktore janë vënë në punë 16 mjete me 64 punëtorë, 10 mjete janë në gatishmëri.

Akse të bllokuara.

Aksi rrugor rural që lidh fshatin Lojme të njësisë administrative Zapod me bashkinë Kukës.

Aksi rrugor rural që lidh njësisë administrative Arrën me bashkinë Kukës.

Kanë punuar nga bashkitë 15 punonjës dhe 4 mjete.

Qarku Elbasan.

Gjatë mesditës pati reshje të dendura dëbore dhe për këtë arsye pati vështirësi në qarkullimin e automjeteve në aksin rrugor nacional Librazhd-Qafë Thanë. Menjëherë pati angazhim të strukturave dhe subjekteve kontraktore nga Prefekti i Qarkut Elbasan. Policia rrugore udhëzoi drejtuesit e automjeteve të vendosnin zinxhirët për qarkullimin në këtë aks rrugor. Subjekti kontraktues angazhoi mjetet borëpastruese për pastrimi e dëborës. Situata u normalizua në një kohë të shpejtë. Aktualisht, në këtë aks rrugor qarkullohet normalisht por me përdorimin e zinxhirëve prej automjeteve.

Qarku Dibër.

Sot i gjithë qarku Dibër u përfshi paradite nga reshje të dobëta shiu dhe dëbore, ndërsa në orët e pasdites reshjet e shiut filluan me intensitet më të lartë, shoqëruar me dëborë të dendur që në disa zona arriti deri në 40 cm.

Aktualisht reshjet vazhdojnë por me intensitet më të ulët.

Për shkak të reshjeve gjendja në infrastrukturën rrugore paraqitet si me poshte vijon :

Në të gjithë qarkun rrugët nacionale janë të qarkullueshme.

Problem është shfaqur në segmentin e aksit rrugor nacional Qafë Bualli-Martanesh, bashkia Bulqizë, pasi nga reshjet e dëborës është bllokuar ky segment, por po punohet me fadromë nga subjekti kontraktor, i cili po mban këtë aks rrugor të hapur.

Problem përben segmenti rrugor nacional Ura e Qytetit-Zerqan, bashkia Bulqizë, ku ka prani të mbi 25-30 cm dëborë, rruga e bllokuar. Po punon subjekti kontraktor për hapjen e saj.

Gjithashtu, problem në qarkullim nga reshjet e dëborës përben rruga nacionale Ura e Çerenecit-Steblevë, ku kalohet me vështirësi.

Rruga rurale Klenjë-Trebisht-Ostren, është e bllokuar pasi ka prani të mbi 40 cm dëborë.

Në bashkinë Dibër, problem nga dëbora përbën rruga rurale Selishtë-Peshkopi dhe rruga ruralePeshkopi-Lurë, në të cilat kalohet me vështirësi pasi ka prani të mbi 30-35 cm dëborë.

Në pikën doganore të Trebishtit si pasojë e rënies së inerteve dhe borës në rrugë ka pasur një bllokim të përkohshëm të aksit rrugor por mjete dhe forca nga bashkia Dibër dhe subjektit kontraktor kanë punuar dhe normalizuar situatën. Aktualisht ky aks rrugor është i kalueshëm.

Qarku Korçë.

Gjatë mesditës pati reshje të dendura dëbore dhe për këtë arsye pati vështirësi në qarkullimin e automjeteve në aksin rrugor nacional Pogradec-Qafë Thanë. Prefekti i Qarkut Korçë angazhoi menjëherë të gjithë strukturat përgjegjëse dhe subjektet kontraktore të mirëmbajtjes së këtij aksi rrugor. Policia Rrugore ju dha udhëzim drejtueseve të automjeteve që të vendosnin zinxhirët për qarkullimin në këtë aks rrugor. Subjekti kontraktues angazhoi 5 mjete borëpastruese për pastrimi e dëborës. Situata u normalizua në një kohë të shpejtë dhe aktualisht në këtë aks rrugor qarkullohet normalisht por me përdorimin e zinxhirëve prej automjeteve.

Qarku Vlorë.

Nga reshjet shumë të dendura të rëna gjatë mesditës në qytetin e Vlorës ka pasur rritje të nivelit të ujit në disa akse rrugore, si më poshtë:

• Rruga; Biblioteka – Kisha

• Rruga; Pas universitetit.

• Rruga; Lagja 10 Korriku (bobinazhi)

• Rruga; Hasan Kushta, tek lokali Albano dhe Romina.

Rrugët janë kaluar me vështirësi për disa minuta, por situata u normalizua dhe aktualisht rrugët janë të kalueshme pa probleme. Strukturat e UK janë në terren.

Të 3 mjetet vetëshkarkuese të tonazhit të lartë të kërkuara nga Institucioni i Prefektit të Qarkut Vlorë pranë Ministrisë së Mbrojtjes nëpërmjet QKOEC së DPEC për mbushje (përforcimin me gurë), të argjinaturës dhe trasesë së hekurudhës në Novoselë mbërritën dhe filluan punën gjatë pasdites. Prurjet e lumit Vjosë kanë qenë të larta por nën kufirin kritik dhe nuk kanë krijuar probleme në të gjithë qarkun.

Qarku Durrës.

Në skarpatën e digës së rezervuarit të Tapizës është riaktivizuar rrëshqitja e ndodhur disa kohë më parë. Prefekti i Qarkut dhe bashkia Krujë kanë angazhuar strukturat. Aktualisht nuk ka probleme por po kryhet shkarkimi normal dhe i kontrolluar për të ndërhyrë më pas për të mbushur me gurë, inerte, etj, zonën e rrëshqitjes. Deri tani situata paraqitet e qetë dhe pa probleme në të gjitha qarqet e vendit.