Distancimi social, higjiena personale, larja shpesh e duarve dhe maskat janë efektive në zvogëlimin e rrezikut të infektimit kur bie në kontakt me një person pozitiv me COVID-19.

Kjo konfirmohet nga një studim i universitetit, Mahidol University në Bangkok dhe Universitetit të Oxford. Në studim është nxjerr një përfundim në lidhje me përqindjen e mbrojtjes të secilit prej masave mbrojtëse.

Studimi u krye në 211 raste të konfirmuara, të gjitha asimptomatike dhe 839 kontrolle pa një diagnozë të Covid-19. 839 kontrollet që nuk kishin një diagnozë të Covid-19 u gjetën falë gjurmimit të kontakteve kryesisht të tre grupeve të mëdhenj në klube nate, në një stadium boksi dhe në një ndërtesë të zyrës qeveritare, me intervista për zakonet e përdorimit të masave paraprake që rekomandohen nga OBSH.

Studimi zbuloi se njerëzit që kishin maskën e fytyrës për tërë kohën me kontaktin me një rast pozitiv kishin një rrezik 77% më të ulët se ata që nuk e kishin. Ndërsa të mbash distancën 1 metër lart një personi të infektuar me COVID-19 ul rrezikun me 85% dhe larja rregullisht e duarve ul rrezikun e infektimit më koronavirus me 66%. Por sipas autorëve tb studimit duhet të mbatohet të tria për një mbrojtje më të sigurt.