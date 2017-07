E ndërsa Astrit Patozi deklaron se ka një plan për reformimin e thellë të partisë, deputeti i PD, Gent Strazimiri sulmon ish-nënkryetarin e djathtë.

Me një postim në Facebook, ai shprehet se “një PD e “reformuar” me bekimin, e sipas modelit të mjerove le të shuhet sot sepse nuk i duhet askujt. Një PD e tillë do të ishte e dëmshme, e neveritshme po aq sa mjero-politika!”

Kryesia skualifikoi tre kandidatura për kryetar të PD, duke zyrtarizuar vetëm Lulzim Bashën dhe Eduard Selamin në garën e pas tre jave.

Statusi i Gent Strazimirit

Di të them vetëm se:

O nisesh për të mirën e PD dhe të vendit, o ia shkel syrin mjerove haremit të qeverisë që të simpatizojnë, promovojnë, sponsorizojnë…

Një PD e tillë do të ishte e dëmshme, E NEVERITSHME po aq sa mjero-politika, mjero-interesat, mjero-media, mjero-demokracia që po na le PA ATDHE!