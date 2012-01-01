TE NDERUAR LEXUES DHE SHIKUES.SOT DHE MBREME TOP CHANEL VAZHDOI ME SHPIFJET ALLA KOMUNISTE NDAJ “TPLANI” HEC VALBONA DHE ZOTIT FLAMUR BUCPAPAJ.SQAROJM OPINIONIN PUBLIK SE AI HEC KA QENE EKZITSUES,NATYRISHT QE ESHTE FUQIZUAR DHE RRITUR , POR PA PRISHUR AMBJENTIN DHE UJIN E LUMIT.
TOP CHANEL DO E PADISIM NE GJYKATE DHE PROKURORI PER SHPIFJEN E RENDOMTE, DHE TE PAGUAR NGA MAFIA LOKALE E HOTELEVE VALBONE.
KU DUKET HAPUR QE NUK MBROJNE NATYREN POR SIC E PAME TOP CHANEL MBROJTI INTERESAT E NJE GRUP BIZNESMENESHNE HOTELERI VALBONE.
PRANDAJ NEVE DHE STUDIO JONE LIGJORE DO PADISE KETO DITE TOPIN E BLUSHIT ETJ.NE TE GJITHA INSTANCAT LIGJORE DERI NE STRASBOURG.
SQAROJME OPININONI PUBLIK , SE FLAMUR BUCPAPAJ NUK KA QENE DHE NUK ESHTE ADMINISTRATOR I TPLANI HEC.ESHTE NJERI NGA AKSIONERET E KESAJ KOMPANIE.PER KETE JANE PROVAT E QKR.