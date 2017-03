Ish-kryeministri Sali Berisha ka bërë një sqarim pas lajmeve se në takimin me ambasadorin amerikan Donald Lu nuk i ka kërkuar krijimin e një qeverie teknike. Berisha thotë se ky është mashtrim.

“Te dashur miq, Ediskobari me mediat e tij po festojne trillimin e tij, sipas te cilit une ne takimin tim me ambasadorin e SHBA, Donald Lu nuk paskerkam kerkuar qeveri teknike. Per te mos e lene te gezohet me mashtrimet e tij, pra me luge bosh, po e sqaroj Ramen se jo vetem qe kam deklaruar se me Ramen nuk ka zgjedhje, gje qe lexohet ne çdo rrjesht te njoftimit per shtyp, por kam theksuar se per nje proces te lire dhe te ndershem zgjedhor zgjidhja e vetme eshte qeveria teknike, dhe perveç ketyre, sic e kam bere publike, e kam krahasuar pa asnje ekuivok Ramen me ish narkodiktatorin e Panamase, Noriega, me te cilin Rama nuk ka asnje dallim. Ndaj i them Rames mos u gezo me trillimet e tua por behu gati dhe ik, dhe thellohu mire ne kuptimin e krahasimit qe te kam bere me Noriegen! – thotë Berisha në rrjetet sociale.