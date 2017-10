Avokat Spartak Ngjela i ftuar në “360 Gradë” në Ora News, i pyetur pas shpërthimit të akuzave në mediat italiane ndaj ish-ministrit Saimir Tahiri, thekon se ky është “domein” amerikan.

“Përgjimet janë në dorë të Uashingtonit. Po të jetë aq e thjeshtë sa mendon ministri, unë nuk besoj. Ky është domein amerikan. Thoni kryeministrit të mos lëvizi. Kështu ka ndodhur edhe në Itali. Ka precedentë në politikën e madhe. A është viktimë, a është përgjim i vërtetë? Xhafaj ka deklaruar që Policia ka qenë e implikuar në kanabis. Ministri i kësaj qeveri e ka thënë kështu. Tahirin ky e ka spostuar nga qeveria pa thënë pse. Të gjitha këto krijojnë dyshime. Politikisht është kjo; e kanë me Tahirin apo me kryeministrin do ta shikojmë!”, u shpreh Ngjela.