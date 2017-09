Parlamenti ka nisur punën dhe po futet në rrjedhën e tij normale tashmë. Kështu edhe ditën e sotme do të mblidhen deputetët ku do të diskutojnë per programin e qeverisë “Rama 2” për katër vitet e ardhshme. Seanca plenare e cila do të nisë në orën 09:00 të paradites, do të jetë një seancë maratonë, pasi pothuajse të gjithë deputetët kanë regjistruar emrat për të folur.

Duke qenë se një pjesë e konsiderueshme e deputetëve të legjislaturës IX janë të rinj, kreu i Kuvendit Gramoz Ruçi në seancën e djeshme rikujtoi rregulloren. Por porosia e Ruçit më tepër se për deputetët e rinj u duk të ishte për ish-kryeministrin Berisha, kur tha se “koha e çdo diskutanti do jetë 20 minuta dhe asnjë diskutant nuk mund të marrë kohë nga një diskutant tjetër”.

Ndërkohë në seancën e pasdites së djeshme, kryeministri Rama iu përgjigj 19 pyetjeve të depozituara nga LSI dhe 4 nga socialistët për programin e qeverisë në këtë mandat.

Partia Demokratike nuk depozitoi asnjë pyetje duke kërkuar debat, ndërsa lideri Basha la që në minutat e para seancën. Në lidhje në procesin e integrimit të vendit, Kryeministri Rama tha se kjo nuk është më një çështje në dorë të Shqipërisë por Brukselit.