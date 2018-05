Pak ditë pasi Partia Demokratike publikoi një përgjim për vëllain e ministrit Fatmir Xhafaj, sot opozita do të zhvillojë një protestë për të kërkuar dorëheqjen e tij. Mijëra mbështetës të saj nga i gjithë vendin do të nisin në orën 11:00 tubimin përpara Kryeministrisë. Zyrtarisht PD ka marrë 4 orë leje për këtë protestë, ndërsa pë sigurinë do të angazhohen rreth 1500 forca policore. Një ditë më parë ministri Fatmir Xhafaj e sfidoi kreun e PD-së, Lulzim Basha se nëse do audio-përgjimi do të rezultonte i pavërtetë, jo me zërin e vëllait të tij, atëhere Basha duhet të dorëhiqej. Për këtë audio-përgjim kanë nisur hetimet nga Prokuroria. Është dërguar gjithashtu në Itali kërkesa për ekspertim të zërit të përgjua nga dëshmitari x.