Ish kryeministri Berisha me anë të shtatusi në facebook ka shkruar se fluturimet në hapsirën tonë ajërore janë të rrezikuara dhe ky është një skandal që e fsheh Rama.

Sipas Berishës mund të vijë mbyllja e kësaj hapsire për shkak të dështimit total të kontrollit të instaluar së fundmi, i cili nuk ka asnjë element sigurie.

STATUSI I PLOTE

Ja skandali që fsheh Edi Rama!

Fluturimet ne hapsiren tone ajrore, te rrezikuara!

Qytetari dixhital denoncon:

Mbylljen e hapsires ajrore shqiptare per shkak te deshtimit total te sistemeve te kontrollit, te instaluara rishtas me korrupsion e pa asnje element sigurie. sb

“Zoti Berisha mund t,ju informoj per nje ngjarje te rende ndodhur ne Rinas dje Eshte mbyllur hapesira ajrore shqiptare Shkak i deshtimit total te sistemeve te instaluara rishtas pa asnj e element sigurie Dt 1 Qershor 2017 Eshte lajmeruar edhe Brukseli por Belinda Balluku po perpiqet ta varrose ngjarjen Eshte ngjarje ne prag katastrofe ajrore me rrezikun e nje aksidenti ajror Prokuria duhet te nise menjehere hetimet”.