Shqiptarët dje u zgjuan nga lëkundjet e tërmetit që shkundën kryesisht Durrësin, por edhe Tiranën. Deri më tani janë shënuar 29 viktima, mes tyre 3 fëmijë. Ndërkohë raportohet për më shumë se 650 të plagosur. Dëmet në banesa janë të mëdha. Vendi vijon të lëkundet vazhdimisht, ndërsa të gjithë i druhen faktit nëse do të ketë sërish një tërmet tjetër. Ish-drejtor i Institutit të Sizmiologjisë, Shyqyri Aliaj thotë se termetet nuk mund te parashikohen sic parashikohet afersisht shiu.

“E vetmja rruge eshte percaktimi i rrezikut sizmik per Shqiperine, qe eshte nje parashikim afat-gjate, qe ndertimet te ndertohen per te perballuar forcen maksimale te mundshme te termeteve te ardhshem. Dhe te tilla studime tashme jane kryer dhe publikuar nga ish Instituti Sizmologjise, por ato ende nuk jane perfshire zyrtarisht nga instancat shteterore si baze per Kodin e ri te Ndertimeve te pershtatur ne baze te Eurokodeve sizmike” – thotë Aliaj.