Ne qendrojm perjetesisht ne krahe te SHBA edhe Nacional media shpreh ngushllimet familjeve te vrareve.

Kuptojm qe ky ishte nje sulm i pabese ndaj qendres se demokracise boterore. Ndaj vendit te lirive dhe popullit liri dashes Amerikan.

Bota e terrorit humbi mori pergjigje te merituar nga SHBA.Sepse demokracia do fitoj perhere ndaj diktaturave vjedhesit te votave popullore

dhe manipuluesve te tyre.

Ne Shqiptaret do jemi perhere krahe USA .Sdo harrojm kurre ndihmat qe na kan dhen dhe na japin per ekzistencen tone si komb rrofte USA,dhe qeverite e saj demokratike si garanci per paqen boterore

dhe ekzistencen ton si komb.

Flamur Bucpapaj.