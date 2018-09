Dashamir Shehi i është përgjigjur zërave brenda opozitës që e kanë cilësuar si një ndër kandidatët më të fortë opozitarë që mund të jetë përballë Erjon Veliajt në Tiranë.

Ai thotë se çështjen e kandidimit pret, pasi tani ka çështje më të rëndësishme përpara.

“Sa i takon kandidimit tim me kësmet, pasi është një çështje që ne si opozitë do ta zgjidhim në momentin e duhuri. Sepse për momentin kemi tema më të mëdha, sidomos sa i takon raportit me qeverinë qendrore, kemi nevojë për ligj zgjedhor, kemi nevojë për kushte të reja për të hyrë në zgjedhje. Pra, tema se kush është kandidati i opozitës për Tiranën, është dytësore, është e negociueshme dhe rinegociueshme. Kemi kohë deri atëherë”, thotë Shehi.

Ndërkohë, kreu i LZHK-së paralajmëron në GSH se pas rrëzimit të Ramës, opozita i ka potencialet për të qeverisur.

“Kur kishte rilindja kapacitete për të qeverisur me hajdutë, me bijtë e ish- byrositëve që nuk kishin lexuar asgjë përveç librave të Stalinit, apo me homoseksualë, si nuk paska opozita kapacitete. E djathta është gati të vijë në pushtet, sepse kapacitete të shumta që garantojë qeverisje të drejtë për qytetarët shqiptarë”, thotë Shehi.