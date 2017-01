Kengetari Aleksander Gjoka ka shperthyer ndaj opinionisteve shiqptare duke i share e ofenduar rende ata .

Atij i jane ngritur qimet perpjte nga paneli i opinionistev e qe kane qene duke dhene ” Ieksione per demokracine” ne nje emision, ndersa vete Gjoka ka konstatuar se njeri prej anetareve te panelit kaqene Sekretar i Rinise ne Tirane.

Ne statusin e tij Gjoka permend Bledi Fevziun , Fatm ir Xhafen, Andi Bushatin, Ylli Rakipin, Skender Minxhozin , ndersa i thote ” bravo” Edi Rames, Sali Berishes e llir Metes qe tallin k * arin.

“Opinionisti Blendi Fevziu informator dhe AGBV nje njeri qe ndiqte njerezit me floke te gjata dhe me pantollona kauboi, bashke me Fatmir Xhafen qe ka qene Sekretar i Rinise te Tiranes. Keta po na japin leksione per demokraci ne. Fuck you!!!!!! Ky vend nuk bohet mo me keta pederaste qe jeni ju. Gjithashtu Andi Bushati , Ylli Rakipi , Minxhozi e te tjere. Ju qe korrigjon i keta qeveritaret pse se merrni ju qeverine ju korifejte qe gjykoni . Atehere pse nuk i merrn i fatet e vendit ju, me qe jeni kaq te zgjuar se na qate karin . (:do dite neper TV. Fuck you. Bravo Rames, Berishes dhe Metes qe ka tall karin me ju e vazhdon ta talli .Ju beni vetem bla bla bla . Shkruan Aleksander Gjoka