Cristiano Ronaldo ka festuar në Instagram marrjen e një tjetër trofeu: IFFHS World’s Best International Top Goal Scorer i 2019. Sulmuesi portugez në vitin e kaluar diellor ka qenë futbollisti që ka shënuar më shumë gola ndërkombëtar, duke marrë në konsideratë ato të realizuar me fanellën e Juventus në kupat europiane dhe ato me Portugalinë. Për CR7, që në rrjetet sociale është shprehur “i lumtur”, është hera e pestë që merr këtë cmim: kishte triumfuar në 2013, 2014, 2016 e 2017.

