70 blinda për transport strategjik priten të zbarkojnë në Shqipëri nga US ARMY (dergesa e pare) dhe ne muajt në vazhdim do vijnë dhe 180 te tjera.

Shqiperia do i paguaje Amerikës vetëm 15 milione Euro për to, ndërsa pjesa tjeter vjen si shperblim per punen e mire dhe kontributin e Forcacve të Armatosura ne misionet ne Afganistan e me gjere.

Kjo shifer e çon numrin total te blindave ne Shqipri ne rreth 950 ose sa dyfishi i Serbise,

Shqipëria ka edhe një kontratë 10 milionë euro me Italinë për furnizimin e Ushtrisë Shqiptare me rreth 5000 armë automatike duke hequr kështu nga shërbimi kallashin (duke e kaluar në armatim rezervë). Gjithashtu ekziston edhe një kontratë me Turqinë, por nuk dihet se çfarë armatimesh do të merren.